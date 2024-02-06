МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Развожаев сообщил о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе

По словам губернатора Севастополя, из подъезда эвакуированы восемь человек, в том числе трое детей.
Максим Крюков 2024-02-06 09:35:01
© Фото: razvozhaev, Telegram

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, после взрыва произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажом. На первом этаже было пустое неработающее помещение, уточнил Развожаев.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В общей сложности из здания эвакуированы восемь человек, в том числе трое детей. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты отключают дом от коммунальных сетей.

#взрыв #Севастополь #ЧП #квартира #эвакуация #Жилой дом #газовый баллон #Михаил Развожаев
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»