Развожаев сообщил о взрыве газового баллона в жилом доме в Севастополе

Газовый баллон взорвался в квартире жилого дома на улице Леваневского в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, после взрыва произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажом. На первом этаже было пустое неработающее помещение, уточнил Развожаев.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. В общей сложности из здания эвакуированы восемь человек, в том числе трое детей. По предварительной оценке, площадь разрушений составила около 50 квадратных метров. В настоящее время специалисты отключают дом от коммунальных сетей.