Украинский БПЛА упал и детонировал в Губкине Белгородской области

Вооруженные формирования украинских националистов ударили беспилотным летательным аппаратом по городу Губкин Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», - передает сообщение телеканал «360».

По словам губернатора Белгородской области, повреждения получили окна, кровля, фасады и заборы в четырех частных жилых домовладениях.

Гладков добавил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории.