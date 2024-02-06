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Украинский БПЛА упал и детонировал в Губкине Белгородской области

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате падения беспилотника никто не пострадал.
Максим Крюков 2024-02-06 08:07:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные формирования украинских националистов ударили беспилотным летательным аппаратом по городу Губкин Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», - передает сообщение телеканал «360».

По словам губернатора Белгородской области, повреждения получили окна, кровля, фасады и заборы в четырех частных жилых домовладениях.

Гладков добавил, что в светлое время суток будет продолжен подомовой обход территории.

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