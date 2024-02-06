В России расширилось радиолокационное поле по контролю БПЛА

Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотными летательными аппаратами на низких высотах. Оно укрупняется по разным направлениям, особенно там, где сохраняются угрозы. Об этом РИА Новости рассказал заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

«Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции», - отметил он.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ обладают лучшими в мире системами противовоздушной обороны. Важно осознавать, подчеркнул глава государства, что появление на поле боя беспилотников меняет всю ситуацию и работа ПВО требует совершенствования.

Президент отметил, что нужно увеличить производство БПЛА и высокоточных боеприпасов. По словам Владимира Путина, необходимо перестроить работу связи, повысить эффективность применения средств разведки и целеуказания, а также улучшить контрбатарейную борьбу.