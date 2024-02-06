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Боррель приехал в Киев

В Киеве с визитом также находится мэр Риги Вилнис Кирсис.
Максим Крюков 2024-02-06 07:42:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Жозеп Боррель прибыл в Киев», - написал он в своем Telegram-канале.

В украинской столице с визитом также находится мэр Риги Вилнис Кирсис.

В понедельник, 5 февраля, глава внешнеполитической службы ЕС выступил на пресс-конференции в Варшаве, в ходе которой сообщил, что в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских санкций Евросоюз введет ограничительные меры в отношении расположенных в разных государствах компаний, которые, по мнению объединения, участвуют в обходе рестрикций против РФ.

* Алексей Гончаренко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Киев #евросоюз #Жозеп Боррель #Визит #ПРИБЫЛ
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