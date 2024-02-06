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Средства ПВО сбили 7 украинских беспилотников над Белгородской областью

ВС РФ пресекли попытку Киева совершить теракт на объектах на территории России.
2024-02-06 07:17:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В ночь на 6 февраля российские военнослужащие пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны сбили все украинские БПЛА над территорией Белгородской области.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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