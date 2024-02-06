В зоне спецоперации бойцам вручили документы о субсидиях на жилье

Российским бойцам, выполняющим задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также военнослужащим, проходящим подготовку на полигонах, вручили решения о предоставлении субсидий для приобретения или строительства жилья.

В качестве дополнительной меры поддержки участников СВО руководство органов жилищного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации приняло решение подготовить документы на выделении жилищных субсидий и вручить их военнослужащим непосредственно на передовой, не дожидаясь их возвращения из зоны проведения спецоперации.

Решения на выделение субсидий бойцам ВС РФ вручили представители Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ и ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России. Кроме того, специалисты провели выездные консультации с военнослужащими по интересующим вопросам реализации прав на обеспечение жилыми помещениями.

Российское оборонное ведомство уделяет особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих и членов их семей, в том числе в части их жилищного обеспечения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.