Гаубицы «Мста-С» уничтожили украинских артиллеристов на Купянском направлении

На Купянском направлении специальной военной операции расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» группировки войск «Запад» круглосуточно уничтожают украинских боевиков. Артиллеристы наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ.

Как только расчетам гаубиц передают координаты цели, бойцы тут же занимают свои места, выезжают на огневые позиции, наводятся и стреляют. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации. После выполнения каждой боевой задачи артиллеристы оперативно меняют позиции.

Это необходимо, чтобы не попасть под ответный огонь. В итоге противник бьет по пустым площадям, тратя боезапас и раскрывая собственные позиции. По ним российские бойцы впоследствии наносят удар.

Именно так расчеты гаубиц «Мста-С» уничтожили украинские огневые позиции ствольной артиллерии. Стрельбу вели осколочно-фугасными боеприпасами на расстоянии около 20 километров.

«Работали осколочно-фугасным снарядом. Били так, чтобы он сразу же взрывался от соприкосновения с землей», - сказал номер расчета с позывным «Кеша».

После стрельбы артиллеристы сменили позиции. Корректировался огонь с помощью беспилотников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.