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Неизвестный бросил подозрительную сумку на территорию генконсульства РФ в Сиднее

Мужчина перебросил спортивную сумку на территорию генконсульства через забор.
Елизавета Кондрикова 2024-02-06 05:09:01
© Фото: Evguenii Matveev, Russian Look Globallookpress

На территорию генконсульства России в австралийском Сиднее забросили спортивную сумку подозрительного вида, неизвестный перебросил ее через забор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское консульство.

Инцидент произошел в 11:00 по местному времени, или в 03:00 по московскому. Представители дипмиссии немедленно вызвали правоохранительные органы, которые провели предварительный осмотр сумки. Дальнейшее исследование содержимого и разбирательство по этому делу будут вести специалисты.

Улица Фуллертон-стрит, на которой располагается здание генерального консульства, была оцеплена, а прием граждан временно ограничили.

Точная информация о содержимом сумки и мужчине, который ее принес, не приводится.

#полиция #Генконсульство РФ #австралия #Сидней #подозрительный предмет
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