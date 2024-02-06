Неизвестный бросил подозрительную сумку на территорию генконсульства РФ в Сиднее

На территорию генконсульства России в австралийском Сиднее забросили спортивную сумку подозрительного вида, неизвестный перебросил ее через забор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское консульство.

Инцидент произошел в 11:00 по местному времени, или в 03:00 по московскому. Представители дипмиссии немедленно вызвали правоохранительные органы, которые провели предварительный осмотр сумки. Дальнейшее исследование содержимого и разбирательство по этому делу будут вести специалисты.

Улица Фуллертон-стрит, на которой располагается здание генерального консульства, была оцеплена, а прием граждан временно ограничили.

Точная информация о содержимом сумки и мужчине, который ее принес, не приводится.