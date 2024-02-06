На Сахалине уволили водителя автобуса, высадившего ребенка посреди трассы

В Южно-Сахалинске уволили водителя рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на оживленной трассе одну в километре от ближайшей автобусной остановки. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», - написал глава Южно-Сахалинска в своем Telegram-канале.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, выяснение всех обстоятельств проходит при участии местной прокуратуры. Мэр города пообещал, что такие случаи будут наказываться по всей строгости, поскольку подобное не допустимо.

Инцидент произошел в понедельник 5 февраля. В какой-то момент, когда ребенок остался один в салоне, водитель заявил, что дальше не поедет, и высадил школьницу на оживленной трассе вне автобусной остановки. Перед этим водитель объявил об изменении привычного маршрута.