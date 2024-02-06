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На Сахалине уволили водителя автобуса, высадившего ребенка посреди трассы

В отношении водителя возбудили уголовное дело, подключена прокуратура.
Елизавета Кондрикова 2024-02-06 04:42:01
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости

В Южно-Сахалинске уволили водителя рейсового автобуса, который высадил девятилетнюю девочку на оживленной трассе одну в километре от ближайшей автобусной остановки. Об этом сообщил мэр города Сергей Надсадин.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», - написал глава Южно-Сахалинска в своем Telegram-канале.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело, выяснение всех обстоятельств проходит при участии местной прокуратуры. Мэр города пообещал, что такие случаи будут наказываться по всей строгости, поскольку подобное не допустимо.

Инцидент произошел в понедельник 5 февраля. В какой-то момент, когда ребенок остался один в салоне, водитель заявил, что дальше не поедет, и высадил школьницу на оживленной трассе вне автобусной остановки. Перед этим водитель объявил об изменении привычного маршрута.

#сахалин #автобус #Уголовное дело #южно-сахалинск #водитель автобуса
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