В МИД России указали на неприемлемость высказываний посла Израиля в адрес Москвы

Посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе ряд недопустимых высказываний в адрес Москвы, заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Так на Смоленской площади отреагировали на слова израильского дипломата об отношении России к холокосту.

«В своем вышедшем 5 февраля в газете "Коммерсантъ" интервью недавно прибывшая в Москву посол Израиля в России Симона Гальперин позволила себе целый ряд неприемлемых и провокационных высказываний в адрес России», - сказано в пресс-релизе на сайте МИД РФ.

В частности, Гальперин заявила, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы «принижает значение» холокоста и посетовала на отсутствие Международного дня памяти жертв холокоста в списке официальных дней в государственном календаре России. Российские дипломаты напомнили Гальперин об инициативе официальной Москвы от 2005 года, когда она внесла вклад в учреждение 27 января Международного дня памяти жертв холокоста, внеся соответствующую резолюцию Генассамблеи ООН, сообщает Радио Sputnik.

В российском внешнеполитическом ведомстве также посоветовали израильскому послу не забывать, что у нее нет монополии и верховного морального авторитета в рассуждениях на тему холокоста.