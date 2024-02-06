Скорострельный «Малек» помог отодвинуть позиции врага в Серебрянском лесничестве

Минометные расчеты группировки войск «Центр» находятся в Серебрянском лесничестве. Чтобы вражеские дроны не заметили движения, бойцы пробираются на позиции по ночам. Фонари используют только красного цвета.

«Белый и желтый - они слишком яркие. Когда есть вариант подсветить, стараемся пользоваться красными. Вообще, не положено светить. Стараемся, чтобы потусклее было, очень редко пользуемся ими», - признался номер расчета с позывным «Самон».

82-миллиметровый автоматический миномет «Василек» на передовой работает днем и ночью. До противника - всего около двух километров. Бойцы говорят, раньше враг стоял ближе, но под градом точных ударов ему пришлось отступить. «Малек» - такое прозвище дали бойцы миномету. Легкий в наводке, но самое главное его отличие - высокая точность. Заряд - четыре мины, а скорострельность орудия до 100 выстрелов в минуту.

Ситуация привычная для переднего края: орудие работает - в небе появляется беспилотник противника. Расчет продолжает бить по врагу. За день выпустил около 100 мин. Управляет всем командир расчета из блиндажа. Здесь он на связи с пунктом управления и разведкой.

«На нас выходит командир батальона, дает цель, мы наводимся, отрабатываем цель и уходим в укрытие, чтобы вражеские "птички" нас не спалили. Работаем постоянно», - рассказал командир миномета с позывным «Иваныч».

«Птички», так бойцы здесь называют дроны, летают постоянно, но даже они не мешают минометчиками уничтожать живую силу противника. По рации передают о попадании по блиндажу.

Боец с позывным «Дед» ведет журналистов к бывшему опорному пункту противника. Укрываемся в бане, которая раньше была скрытой позицией боевиков. Военнослужащий говорит: осесть тут националисты планировали капитально, в соседнем помещении даже бак с водой поставили. Окопы вырыты на протяжении 500 метров. Длинные коридоры связывают между собой блиндажи и, вероятно, столовые - часть помещений сгорела. Блиндажи в три наката боевикам не помогли. Наша пехота и артиллерия выбила противника с этих позиций. Точными ударами минометчики оттесняют врага метр за метром и заставляют отступать.