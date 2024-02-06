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ЦДРА и Московский театр-студия Шиловского заключили соглашение о сотрудничестве

В планах артистов не только выступления перед ветеранами спецоперации, но и премьеры военно-патриотических спектаклей для юного зрителя.
Ян Брацкий 2024-02-06 02:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Центральный Дом Российской Армии и Московский театр-студия Всеволода Шиловского заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились развивать двусторонние связи в области культуры и искусства.

«Благодаря нашему проекту "В кругу друзей" уже более 20 лет военнослужащие и их семьи посещают столичные театры и концертные площадки. Сегодня к этой программе присоединился коллектив театра-студии Всеволода Шиловского. Спасибо, что вы отозвались на нашу просьбу. Думаю, что ваши таланты приедут к нам и будут активно участвовать в проведении культурно-массовых мероприятий для наших сотрудников и ветеранов СВО. Мы будем все делать во имя нашей дальнейшей победы», - сказал начальник Центрального Дома Российской Армии Василий Мазуренко.

Художественный руководитель театра-студии Всеволод Шиловский подчеркнул, что подписанное соглашение позволит разнообразить досуг военнослужащих и их родных.

«Мы очень рады, что у нас есть возможность поддержать военнослужащих и их семьи. В репертуаре нашего театра есть спектакли, которые порадуют всех наших защитников. В планах у нас - военно-патриотические спектакли и представления для детей. Поэтому сотрудничество с Центральным Домом Российской Армии станет длительным, продуктивным и приятным для всех», - сказал Художественный руководитель Московского театра-студии Всеволод Шиловский.

Центральный Дом Российской Армии активно поддерживает и развивает культурные связи. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве с Театральным институтом имени Щукина, Всероссийским государственным университетом кинематографии имени Герасимова и Следственным комитетом Российской Федерации.

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