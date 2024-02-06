Помощь словом и делом: в Североморске открылся музей о СВО

В Североморске волонтеры открыли музей, посвященный участникам специальной военной операции. Экспозиция включает более ста экспонатов, и все они с передовой. Организаторы постоянно держат связь с бойцами, помогают с экипировкой, маскировочными сетками.

Для волонтера Елены Апостол каждый боец на СВО уже как родной. Российским военнослужащим она помогает почти с первого дня специальной военной операции - делает окопные свечи, сухой душ и маскировочные сети по личной разработке. Они не обычные, зеленые, а соломенные, цвета сухой травы уже не раз спасали жизнь тем, кто на передовой.

Одна из таких сетей теперь является экспонатом нового музея СВО. Идея о его открытии пришла Светлане Гладкой внезапно, но коллекцию удалось собрать быстро. Сейчас в ней больше ста экспонатов и почти все с линии боевого соприкосновения.

«Этот учебник с печатью школы предназначен для начальной школы, вот те выражения, которые мы там видим, вообще не научным языком написаны. И русский воин, еще до начала СВО, там обзывается орком. То есть ненависть к России и русскому миру там формировалась задолго», - рассказала главный хранитель Североморского музейно-выставочного комплекса Светлана Гладкая.

Книги и брошюры, нашивки ВСУшников, в том числе, с нацистской символикой, обломки байрактара, предметы экипировки наших военнослужащих. Почетный экспонат – «Роза Донбасса» производства донецкого кузнеца Виктора Михалева. Этот металлический цветок он выковал из снаряда, который украинские националисты выпустили по мирным жителям.

«Вот здесь, на этих полотнах, гости музея оставляют пожелания бойцам, тем, кто сейчас на передовой. Свободного места здесь практически нет. Слов много, они очень теплые. Каждого ждут домой живым и здоровым», - отметила женщина.

Также в основе выставки лежит трогательный фотопроект про жен героев.

«Как говорят, китель с медалями – очень тяжелая ноша. За каждой наградой, за каждым успехом личная история там. Я вообще не представляю, сколько нужно силы воли, чтобы так долго там находиться и в таких условиях. Это мужчина, это его долг. Есть такая профессия – Родину защищать», - считает Кристина Руджянскене.

Жены, матери, сестры бойцов считают важным и нужным рассказывать о подвигах военных и героев СВО. 15 участников специальной военной операции в Мурманской области имеют «Золотые Звезды», восемь из них высшее звание получили посмертно за мужество и отвагу. В Музее СВО на каждой экскурсии их всех называют поименно.