Люди несут цветы, свечи и иконы в память о жертвах теракта на «Автозаводской»

Люди несут цветы, свечи и иконы к мемориалу на «Автозаводской» в память о жертвах теракта, в котором погибли пассажиры метро 20 лет назад.

Цветы у памятной таблички со списком жертв появились утром во вторник. Сейчас там стоит несколько корзин и от частных лиц, и от официальных органов. У мемориала горят свечи. Никаких официальных акций в этот день не запланировано.

Террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда на перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой» на Замоскворецкой линии метро Москвы в 08.32 6 февраля 2004 года. Погибли 42 человека (включая террориста), почти 250 были ранены.

После этого Московский метрополитен серьезно усилил меры безопасности. В частности, системы видеонаблюдения появились на всех станциях, а также в вагонах поездов.