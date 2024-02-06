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Люди несут цветы, свечи и иконы в память о жертвах теракта на «Автозаводской»

Террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда на Замоскворецкой линии метро Москвы 6 февраля 2004 года.
Владимир Рубанов 2024-02-06 18:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Люди несут цветы, свечи и иконы к мемориалу на «Автозаводской» в память о жертвах теракта, в котором погибли пассажиры метро 20 лет назад.

Цветы у памятной таблички со списком жертв появились утром во вторник. Сейчас там стоит несколько корзин и от частных лиц, и от официальных органов. У мемориала горят свечи. Никаких официальных акций в этот день не запланировано.

Террорист-смертник взорвал бомбу в вагоне поезда на перегоне между «Автозаводской» и «Павелецкой» на Замоскворецкой линии метро Москвы в 08.32 6 февраля 2004 года. Погибли 42 человека (включая террориста), почти 250 были ранены.

После этого Московский метрополитен серьезно усилил меры безопасности. В частности, системы видеонаблюдения появились на всех станциях, а также в вагонах поездов.

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