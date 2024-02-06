Инструктор Киселев рассказал, что будет с человеком, который попал в лавину

Шансы выжить в лавине весьма небольшие, по статистике, треть людей погибает уже из-за травм, несовместимых с жизнью, так как их несет вместе с камнями, деревьями, частями построек и «переламывает человека пополам», рассказал инструктор по альпинизму, преподаватель школы лавинной безопасности Федерации альпинизма России Денис Киселев. Те, кто остался в живых после схода лавины, самостоятельно откопаться не смогут никогда, считает эксперт. По его словам, это просто невозможно.

«Дело в том, что снег кажется мягким и пластичным. Если мы присыпем друг друга снегом, ничего страшного не происходит. А лавина - это снег, который от движения по склону разбивается, и когда он останавливается, вмерзается словно бетон за две-три секунды. После этого попавший в лавину как будто зацементирован по форме себя. Реально пошевелить только языком во рту и пальцами ног в ботинках», - в разговоре со «Звездой» объяснил Киселев.

В этом случае надеяться остается только на спасателей, подчеркнул он. Зачастую спасают участники группы, в составе которой катался пострадавший и которые были на месте, либо на помощь приходят спасатели горнолыжного курорта, отметил он.

«Когда человека похоронило под снегом, снег вокруг воздухопрозрачный - под ним можно дышать. Но от дыхания человека через 15-20 минут вокруг лица начинает образовываться ледяная корочка. А лед уже воздухонепрозрачен. Тогда человек погибает от удушья», - заявил инструктор.

По статистике, в течение 15 минут выживают 90% людей, которые попали в лавину, а в течение 30 минут - 2%, подчеркнул Киселев.

Также инструктор отметил возрастающую культуру в области безопасности среди увлекающихся горными лыжами и сноубордом. В последнее время все больше людей проходят обучение и учатся пользоваться специальным лавинным снаряжением, которое спасает жизни.

«У каждого идущего на склон есть специальный прибор, который по умолчанию работает на передачу сигнала 24 на 7. Называется он бипер. Прибор дорогой, стоит 30-40 тысяч, но фрирайдеры им пользуются. У этого прибора есть второй режим, по которому можно найти приборы, которые похоронены под снегом», - рассказал Киселев.

Также он добавил, что к лавинному снаряжению относится не только бипер, но и лавинная лопата, с помощью которой откапывается пострадавший, и зонд - им локализуют место и глубину, на которой находится погребенный под снегом человек.

Сегодня на горнолыжную трассу в Сочи сошла лавина. Она погребла под собой шесть человек, но всех оперативно удалось обнаружить и спасти из-под снега.