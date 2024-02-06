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Путин обсудил с главой Верховного суда запрет ареста для женщин с детьми

Лебедев доложил главе государства о выполнении поручений, связанных с гуманизацией законодательства.
Ирина Егорова 2024-02-06 17:27:01
© Фото: пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин и глава Верховного суда Вячеслав Лебедев обсудили на встрече гуманизацию законодательства в нескольких сферах, в частности, в отношении наказания женщин, имеющих малолетних детей.

«Мы внесли законопроект о том, чтобы мера пресечения в отношении женщин, имеющих малолетних детей, совершивших преступление небольшой тяжести, должна быть запрещена», - сообщает пресс-служба Кремля.

Речь идет об аресте в качестве меры пресечения, уточнил Путин.

Лебедев уточнил, что, если речь идет о преступлениях средней тяжести, но ненасильственных, также мера пресечения в виде заключения под стражу не применяется по этому законопроекту. Сейчас он находится на рассмотрении в Госдуме, уточнил глава Верховного суда.

Путин и Лебедев также обсудили законопроект, согласно которому по решению суда из мест лишения свободы человек немедленно освобождается, если он признан больным. 
 
Кроме того, был внесен законопроект, в котором разграничили составы, определили критерии отличия преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности. Иногда такие преступления квалифицировались как обыкновенное бытовое мошенничество, подчеркнул Лебедев.

Глава Верховного суда отчитался об итогах работы за прошлый год и заявил, что руководство уже приступило к выполнению поручений президента от 14 января.

#Путин #Верховный суд #СИЗО #заключение под стражу #Вячеслав Лебедев #гуманизация
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