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Деревянная школа загорелась в Коми, эвакуировано 38 детей

Люди вышли на улицу из здания до прибытия пожарных самостоятельно.
Владимир Рубанов 2024-02-06 16:21:01
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Деревянная сельская школа загорелась в селе Грива Республики Коми. Из здания эвакуировали 44 человека, в том числе 38 детей, сообщили в республиканском ГУ МЧС. Никто не пострадал.

Пожарная сигнализация сработала в 13.15, сообщили в республиканском ГУ МЧС. Когда спасатели приехали, в здании школы в Койгородском районе открытым пламенем горела кровля. Люди вышли на улицу из здания до прибытия пожарных самостоятельно.

К тушению привлекли 30 человек и 10 единиц техники. В здании работали звенья газодымозащитной службы, использовались два пожарных водоема. В 15.35 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Угрозы его распространения нет.

О причинах возгорания пока не сообщается.

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