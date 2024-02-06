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Из МГУ украли картину ученика Айвазовского

В здании геологического факультета пропала картина Льва Лагорио «Бурное море».
Владимир Рубанов 2024-02-06 15:51:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Москве украли картину художника Льва Лагорио «Бурное море» из здания геологического факультета МГУ, сообщает ТАСС. С заявлением о пропаже в полицию обратилась ведущий инженер геологического факультета.

Картина висела на стене в одном из кабинетов факультета. Полиция проводит проверку. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия и опросили сотрудницу, которая заявила о краже.

Лев Лагорио родился в 1827 году в Феодосии. Это русский живописец-маринист, первый ученик Ивана Айвазовского.

Лагорио создал картину «Бурное море» в 1901 году. Профессор и почетный член Императорской академии художеств похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище. В его доме в Крыму размещается Феодосийский краеведческий музей.

#Москва #Крым #живопись #МГУ #картина #Кража #Лев Лагорио
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