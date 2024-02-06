Климатолог Семенов объяснил необходимость введения шестой категории ураганов

Эксперт Семенов в разговоре со «Звездой» опроверг предположение о том, что изменение климата влияет на появление ураганов, в том числе настолько мощных, для которых предлагается расширить категорию в классификации ураганов, добавив шестой уровень.

«Если говорить про ураганы, они зависят от двух факторов - от температуры поверхности океана, которая растет и они должны становиться сильнее, и от второго фактора, это сдвиг ветра с высотой. Чем сильнее сдвиг ветра, тем чаще и сильнее они развиваются», - пояснил заведующий лабораторией климатологии в Институте географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, до начала XXI века в Северной Атлантике действительно наблюдался рост количества ураганов. Это связано с колебаниями температур в Атлантике, сейчас она начинает падать и такого роста ураганов не отмечается, подчеркнул он.

«До конца XX века считалось, что они растут, и много было ураганов, потом был выявлен спад в частоте и интенсивности ураганов, которые соответствуют благопериодным колебаниям температур в Северной Атлантике. Поэтому однозначно сказать, что при потеплении будут более сильные ураганы, нельзя», - заключил эксперт.

Таким образом, климатолог Семенов не видит необходимости создания новой, шестой категории для обозначения силы штормов, бушующих на Земле. Ранее американские ученые выступили с данной инициативой, аргументируя необходимость нововведения тем, что в последнее время были зафиксированы экстремальные штормы, не вписывающиеся в уже имеющиеся рамки. В качестве примера приводится тропический циклон «Патрисия», в 2015 году затронувший тихоокеанское побережье Мексики, его скорость доходила до 345 километров в час. Также ученые утверждают, что причиной появления ураганов со скоростью ветра в 250 километров в час являются волны тепла, лесные пожары и засухи.