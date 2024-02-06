Умер актер Александр Симонец, сыгравший в «Глухаре» и «Моей прекрасной няне»

Актер Александр Симонец умер на 63-м году жизни, сообщается на сайте Амурского областного театра драмы.

Как уточняется, он скончался скоропостижно в Благовещенске. Дата прощания будет объявлена позже.

«У нас горе. Ушел из жизни артист Александр Симонец», - говорится в сообщении театра.

Симонец в наибольшей степени запомнился российскому зрителю по своим ролям в сериалах «Глухарь», «Счастливы вместе» и «Моя прекрасная няня».

Артист всю жизнь отдал театру и кино. На сцене он сыграл огромное количество персонажей, созданных такими великими авторами, как Уильям Шекспир, Николай Гоголь, Михаил Булгаков и др.

Коллеги из Амурского театра назвали его «артистом редкого человеческого обаяния», а также искренним и глубоким.