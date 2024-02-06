Шесть человек получили ранения в результате перестрелки у здания суда в Стамбуле

Двое неизвестных устроили стрельбу у здания дворца правосудия в районе Чаглаян в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

«Сегодня была предпринята попытка нападения на блокпосте у здания стамбульского суда в Чаглаяне. Двое нападавших, женщина и мужчина, ликвидированы», - написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам главы турецкого МВД, нападавшие были членами леворадикальной политической партии, действующей на территории страны, Революционная народно-освободительная партия-фронт (DHKP-C). Ерликая добавил, что в результате перестрелки ранения получили три гражданских лица и три сотрудника полиции.

По данным турецкого телеканала TRT, в сумке рядом с одним из преступников были обнаружены куски ткани и флаги, принадлежащие террористической организации. Предположительно, злоумышленники планировали развернуть флаги после нападения.