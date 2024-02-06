Появились новые кадры с места пожара возле Красной площади

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места тушения пожара в центре Москвы, где горит здание, которое находится в настоящий момент на реконструкции.

Возгорание произошло на Никольской улице. Из-за ЧП было перекрыто движение по Богоявленскому переулку, сообщили в Дептрансе. Ограничение ввели на время работы оперативных служб.

Правоохранители установят, почему и при каких обстоятельствах загорелось здание, прокуратура начала проверку.

Экстренным службам удалось локализовать пожар на площади 150 «квадратов», сейчас возгорание полностью ликвидировано. Как сообщается, пострадавших нет.