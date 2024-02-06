ВСУ обстреляли в Брянской области центр села Сушаны, где живут мирные граждане

Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района», - заявил он.

Губернатор уточнил, что боевики ударили прямо по центру населенного пункта, где проживают мирные граждане, пишет RT.

Обошлось без жертв и пострадавших, однако из-за обстрела в селе было частично нарушено энергоснабжение, добавил Богомаз.

В настоящий момент на месте работают соответствующие службы.