ВСУ обстреляли в Брянской области центр села Сушаны, где живут мирные граждане

Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района», - заявил он.
Губернатор уточнил, что боевики ударили прямо по центру населенного пункта, где проживают мирные граждане, пишет RT.
Обошлось без жертв и пострадавших, однако из-за обстрела в селе было частично нарушено энергоснабжение, добавил Богомаз.
В настоящий момент на месте работают соответствующие службы.
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