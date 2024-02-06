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ВСУ обстреляли в Брянской области центр села Сушаны, где живут мирные граждане

В результате обстрела пострадавших нет, частично нарушено энергоснабжение.
Анна Назайкина 2024-02-06 12:47:01
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Украинские военные обстреляли село Сушаны в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района», - заявил он.

Губернатор уточнил, что боевики ударили прямо по центру населенного пункта, где проживают мирные граждане, пишет RT.

Обошлось без жертв и пострадавших, однако из-за обстрела в селе было частично нарушено энергоснабжение, добавил Богомаз.

В настоящий момент на месте работают соответствующие службы.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Обстрел #Александр Богомаз #Сушаны
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