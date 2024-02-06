Жителя Камчатского края подозревают в сотрудничестве с СБУ

Уголовное дело по статье 275 УК РФ «Госизмена» возбуждено в отношении россиянина, который сотрудничал с украинскими спецслужбами. Подозреваемый имел вид на жительство и долгое время находился на территории Украины. По версии следствия, после начала спецоперации он сам вышел на контакт со спецслужбами киевского режима.

В обмен на возможность беспрепятственного выезда в Россию для снятия накоплений с банковской карты он согласился делиться с СБУ информацией о работе российских пограничников.

«Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых, в том числе передавая информацию о них в СБУ», - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Камчатскому краю.

Сейчас задержанный находится под стражей, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.