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Марши и тувинское горловое пение: в Главном храме ВС РФ прошла «Музыка на льду»

Ледовое шоу стало частью Музыкального фестиваля Валерия Халилова - в память о достижениях знаменитого дирижера.
Максим Крюков 2024-02-05 08:10:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главный каток Подмосковья стал сценой для духового оркестра на коньках. На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации прошло ледовое шоу «Музыка на льду».

Программа разнообразна - от эстрадных песен и маршей до музыки из кино и тувинского горлового пения. Шоу стало частью Музыкального фестиваля Валерия Халилова - в память о достижениях знаменитого дирижера.

«Так как он был главным дирижером Министерства обороны и ратовал за то, чтобы было больше именно музыкантов, играющих духовую музыку, которая ведет вперед, которая настраивает бойцов, дает и радость, и мысли, поэтому в память о нем, о музыке, которая звучала. Это, конечно, очень важный проект, и это звучит по всей стране», - сказал народный артист РФ Игорь Бутман.

По словам музыканта, главная задача фестиваля - собрать по всей стране талантливые оркестры и показать их зрителю. Так, гости смогли познакомиться с духовым оркестром Правительства Республики Тыва - единственным в мире, исполняющим русские и тувинские народные песни, катаясь на коньках.

#армия #Главный храм ВС РФ #ледовое шоу #музыка на льду
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