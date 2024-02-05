Марши и тувинское горловое пение: в Главном храме ВС РФ прошла «Музыка на льду»

Главный каток Подмосковья стал сценой для духового оркестра на коньках. На Соборной площади Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации прошло ледовое шоу «Музыка на льду».

Программа разнообразна - от эстрадных песен и маршей до музыки из кино и тувинского горлового пения. Шоу стало частью Музыкального фестиваля Валерия Халилова - в память о достижениях знаменитого дирижера.

«Так как он был главным дирижером Министерства обороны и ратовал за то, чтобы было больше именно музыкантов, играющих духовую музыку, которая ведет вперед, которая настраивает бойцов, дает и радость, и мысли, поэтому в память о нем, о музыке, которая звучала. Это, конечно, очень важный проект, и это звучит по всей стране», - сказал народный артист РФ Игорь Бутман.

По словам музыканта, главная задача фестиваля - собрать по всей стране талантливые оркестры и показать их зрителю. Так, гости смогли познакомиться с духовым оркестром Правительства Республики Тыва - единственным в мире, исполняющим русские и тувинские народные песни, катаясь на коньках.