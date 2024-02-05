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Шойгу направил телеграммы отличившимся в СВО воинским частям

Министр обороны поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге.
2024-02-05 08:26:01
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной операции. Глава оборонного ведомства отметил самоотверженность, которую проявили бойцы 12-го гвардейского танкового Шепетовского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка имени П.П. Полубоярова при освобождении Табаевки и Крахмального.

Сергей Шойгу также отметил профессионализм 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко. Она внесла решающий вклад в освобождение Мариуполя и стойко сражалась за Марьинку. Сейчас бойцы теснят противника в районе Георгиевки, расширяя зону контроля на Кураховском направлении.

Еще одна телеграмма от главы Министерства обороны ушла 51-му гвардейскому парашютно-десантному Краснознаменному ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского. На Артемовском направлении его подразделения освободили 12 населенных пунктов. Бойцы проявили особую храбрость в боях за Веселое.

Сергей Шойгу поблагодарил личный состав за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге. Министр обороны также выразил уверенность, что военные продолжат с честью служить России.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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