FT: британские банки помогали Ирану обходить экономические санкции США

Компании в Иране открывали банковские счета в Великобритании для обхода санкций США. Об этом сообщила газета Financial Times. Сообщается, что в схеме принимали участие крупные британские банки Lloyds и Santander UK.

Одной из таких иранских компаний была Petrochemical Commercial Company (PCC), санкции в отношении которой официальный Вашингтон ввел в 2018 году.

Отмечается, что PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая факт владения компаниями с помощью «доверительных соглашений» и номинальных директоров.