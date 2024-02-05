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FT: британские банки помогали Ирану обходить экономические санкции США

Для обхода санкций США компании из Ирана использовали номинальных директоров и «доверительные соглашения» при работе с британскими банками.
Ян Брацкий 2024-02-05 04:12:01
© Фото: Thomas Krych, Keystone Press Agency, Globallookpress

Компании в Иране открывали банковские счета в Великобритании для обхода санкций США. Об этом сообщила газета Financial Times. Сообщается, что в схеме принимали участие крупные британские банки Lloyds и Santander UK.

Одной из таких иранских компаний была Petrochemical Commercial Company (PCC), санкции в отношении которой официальный Вашингтон ввел в 2018 году.

Отмечается, что PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая факт владения компаниями с помощью «доверительных соглашений» и номинальных директоров.

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