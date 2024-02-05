Такер Карлсон, возможно, и ответил бы на вопрос российских журналистов о целях его визита в Москву, если бы в разговор не вмешалась охрана отеля Four Seasons, препятствующая работе нашей съемочной группы.

Надолго ли Карлсон в Москве и зачем - ясности нет. Зато есть буря эмоций со стороны американских правых и левых сил. Демократы обвиняют Такера в предательстве и предлагают запретить ему въезд на родину. Республиканцы - парируют.

«Билл Кристол призывает запретить Такеру вернуться в США, однако буквально любой человек в мире может войти через нашу широко открытую неконтролируемую границу. Такер Карлсон может вернуться через Мексику», - иронизирует республиканка, член конгресса Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации «трясутся от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина».

«Они считают только себя в праве говорить вам, что думать и чему верить. Они НЕНАВИДЯТ, когда кто-то вроде Такера выходит за рамки сценария. В этой стране есть свободная пресса и такие люди, как Такер Карлсон, которые говорят правду!» - написала она.

Идея взять интервью у российского лидера появилась у журналиста еще до начала спецоперации на Украине. И тут уже как в лучшем жанре антиутопии: мысль появилась, и ее тут же прочитали те, кто всегда наблюдает.

«Мне позвонил кое-кто из Вашингтона, кто мог знать об интервью. Я встретился с ним, и он спросил: "Ты, что, собираешься приехать в Россию в ближайшее время?" И я сказал: да. Он ответил: "Встретимся в воскресенье утром". Это было так странно. Кто так делает? Могли бы просто написать мне. Я встретился с ним, и он спросил меня: "Ты планируешь поездку, чтобы встретиться с Путиным?" Я подумал: как они узнали? Я никому не сказал: ни моему брату, ни моей жене - никому. Потому что это одна из миллионов вещей, над которыми я работаю. Я хотел бы взять интервью у Путина. Я хочу взять интервью у Си. Я хочу взять интервью у всех. Это своего рода моя работа», - рассказывал журналист.

И свою работу он выполняет беспристрастно. В карьере Такера уже есть разговоры тет-а-тет с премьер-министром Венгрии Орбаном, стремящимся развернуть Аргентину в сторону Штатов новым президентом Милеем и, конечно, главным ньюсмейкером Америки - Дональдом Трампом.

Такер Карлсон 7 лет вел собственное политическое шоу на крупнейшем телеканале страны Fox News. Со зрителем был предельно честен, будь то тема ковида, президентских выборов или обманутого американского налогоплательщика.

Несмотря на многомиллионную аудиторию, которую собирал у экрана журналист, контракт с ним все же решили расторгнуть, отчего его популярность взлетела. Карлсон написал целую книгу о том, как эгоистичный правящий класс подводит Америку к революции. Теперь же правящий класс выставляет самого телеведущего революционером, идущим против Америки. И всего-то за его профессиональную деятельность.