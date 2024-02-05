«Возглавить партию войны»: чем займется Залужный после отставки

На этих лицах ничто не выдает тревоги. Первый показывает жестом «Викторию», а второй, подняв вверх большой палец, намекает, что все хорошо. Главком Валерий Залужный таким постом в соцсети поздравил главу Генштаба Сергея Шапталу с днем рождения.

«Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни <...> вы были рядом со мной. С днем рождения, друг! Верим в лучшее. Мы его заслужили», - написал Залужный.

Текст поздравления выглядит как радость сквозь слезы - из разряда «мы сильные, мы справимся». Как сообщает газета Washington Post, украинские власти уже проинформировали Вашингтон о решении Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом приказ об увольнении якобы готов, но до сих пор не подписан. Украинские СМИ пишут, что вместе с ним в отставку может отправиться и глава Генштаба - Сергей Шаптала, и целый ряд высокопоставленных военных. Зеленский подтвердил это в интервью итальянскому телеканалу RAi.

«Конечно, необходима перезагрузка и новое начало. Я имею в виду нечто серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны. Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере. Я размышляю над этой заменой, это правда», - сказал Зеленский.

Вопрос о замене Залужного в эфире CBS задали помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану. Он коротко открестился - что Вашингтон в эту ситуацию вмешиваться не будет, хотя ранее западные СМИ не раз писали, что в Вашингтоне Залужного хотели бы оставить.

«Кадровые решения в ВСУ являются делом украинского правительства. Это не то, что правительству США необходимо учитывать. Поэтому мы остались в стороне от ситуации. И, конечно, это суверенное право Украины и право Владимира Зеленского принимать такие кадровые решения», - сказал Салливан.

С большой вероятностью, Салливан лукавит о невмешательстве Штатов. А иначе чем объяснить внезапный визит в Киев 31 января замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Западная пресса писала, что причина ее визита - как раз таки конфликт Зеленского и Залужного. Это якобы предотвратило очередной переворот на Украине. Американский журналист Сеймур Херш написал в своем блоге, что Зеленский хочет уволить Залужного за его секретные переговоры с Западом о возможности прекращения огня и начале мирного процесса.

«Продолжающаяся драма между ними вызвала ужас у многих в Вашингтоне, поскольку прошлой осенью Залужный заявил в интервью журналу The Economist, что конфликт против России зашел в тупик», - написал Херш.

Times со ссылкой на источники писала, что Зеленский еще 29 января предлагал Залужному позицию советника, но тот отказался. The Economist утверждал, что Залужного хотели передвинуть на должность секретаря Cовета нацбезопасности, а пост главкома ВСУ - отдать главе разведки Буданову. Вероятно, в Киеве до сих пор решают, на кого можно заменить Залужного. Между тем, сам он даже после увольнения может остаться в большой политике.

«Здесь влияет близость президентских выборов. Нужно возглавить партию войны. А Залужный известен кровожадными лозунгами, которые, в частности, опубликованы на сайте «Миротворец». О том, что русских надо убивать. Вот прямая партия войны», - считает историк Дмитрий Суржик.

Интригу возможной отставке Залужного придает и то, что он значится соавтором внесенного в Раду законопроекта о мобилизации. Считается, что именно главком настаивал на дополнительном наборе до полумиллиона человек. Экс-премьер Юлия Тимошенко накануне жестко прошлась по этому документу.

«Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации, ее молодежи, ее патриотичной элиты. Это закон постепенной ликвидации всего нашего будущего», - заявила она.

Украинские журналисты, выйдя на улицы, выяснили, что далеко не все граждане вообще знают, кто такой Залужный. Для простых украинцев между Зеленским и Залужным зачастую ставится знак «равно». Один из бойцов ВСУ во время интервью не побоялся заявить о тотальной коррупции в высших эшелонах власти.

«Там нету людей, они закончились. Там люди пришли и воруют бабки глобально. Рассказывают про миллион дронов - это все положится на волонтеров. Чтобы передать дрон в ВСУ и он начал там летать, ему надо пройти сертификацию. Это кто-то хочет положить себе в карман деньги. Мы не получим помощи от власти, пока их дети не окажутся на передовой», - считает боевик.

Тем временем рейтинг Залужного гораздо выше, чем у Зеленского. По мнению политологов, в преддверии выборов на Украине, которые должны состояться 31 марта этого года, политическая элита может разделиться на ястребов - тех, кто за продолжение боевых действий, и миротворцев, готовых на уступки ради сохранения страны.