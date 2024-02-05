ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма

ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины против одного из руководителей Крыма. Об этом говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ РФ.

Задержаны несколько человек, которые готовили подрыв автомобиля, принадлежащего представителю органов власти Крыма, говорится в сообщении. Подозреваемые дали признательные показания. У них нашли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия, СВУ осколочно-фугасного действия, а также средства для их подрыва.

Задержаны граждане России Боднарь В.А., Шевченко О.В. и Ананьев В.В. Теракт они готовили в Симферополе.

Боднарь рассказал, что по заданию СБУ перевез мину с начала в Мелитополь, а потом в Крым. Он вырезал на своей машине газовый баллон объемом 70 литров, положил туда мину и так смог ее транспортировать скрытно.

Вместе со своей Оксаной Шевченко они спрятали мину и взрыватель в гараже. Они следили за маршрутом перемещения кортежа в Симферополе и разрабатывали план подрыва.

Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.