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В Москве появилась первая аптека-робот

Робот также проверяет срок годности препаратов и их соответствие товарным накладным.
Ирина Егорова 2024-02-05 18:09:01
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: mos_sobyanin, Telegram

В Москве заработала уникальная аптека-робот. Проект «Умная аптека» является пилотным, и о его запуске сообщил мэр Москвы Сергей Собянин своем Тelegram-канале. Аптека-робот заработала на базе ГКБ №67 им. Ворохобова.

Система хранит 80 тысяч препаратов и автоматически контролирует не только срок годности лекарств, но и автоматизирует процесс получения и учета.

Также «умная система» формирует необходимые заказы для отделения больницы, что упрощает и ускоряет работу медиков. Если система докажет свою эффективность, то такие аптеки появятся в других стационарах Москвы.

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