В Москве появилась первая аптека-робот

В Москве заработала уникальная аптека-робот. Проект «Умная аптека» является пилотным, и о его запуске сообщил мэр Москвы Сергей Собянин своем Тelegram-канале. Аптека-робот заработала на базе ГКБ №67 им. Ворохобова.

Система хранит 80 тысяч препаратов и автоматически контролирует не только срок годности лекарств, но и автоматизирует процесс получения и учета.

Также «умная система» формирует необходимые заказы для отделения больницы, что упрощает и ускоряет работу медиков. Если система докажет свою эффективность, то такие аптеки появятся в других стационарах Москвы.