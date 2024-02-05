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ВС РФ уничтожили три опорных пункта и расчет БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
2024-02-05 18:36:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-30 российской группировки «Днепр» снесли три украинских опорника на правом берегу Днепра. Кадры боевой работы наших артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Кроме того, были подавлены три минометные точки противника и уничтожен расчет беспилотника. В Минобороны сообщили о круглосуточной работе российских артиллеристов.

Корректировка огня производится с помощью беспилотников. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. Отстрелявшись, артиллеристы покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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