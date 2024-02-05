СК предъявил обвинение женщине, закопавшей в сугробе новорожденного на Урале

Женщина, жительница поселка Свободный на Урале, родила ребенка в бане, а после выкинула его в сугроб и закопала лопатой. СК РФ по региону предъявил 27-летней матери обвинение в покушении на убийство, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, инцидент произошел 20 декабря 2023 года. На даче женщина пыталась сразу после родов убить своего сына.

«При этом обвиняемая осознавала, что после совершенных ею действий при отрицательной температуре воздуха и при отсутствии доступа кислорода к мальчику, закопанному под слоем снега, новорожденный неминуемо погибнет», - сказано в сообщении.

Умысел женщины не был реализован, так как на данный факт обратили внимание другие граждане поселка. Малыша вовремя обнаружили и доставили в больницу, где оказали медпомощь.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, собирают и закрепляют доказательства случившегося.

Максимальное наказание по статье, вменяемой женщине, это лишение свободы на срок от двух до пяти лет либо принудительные работы на срок до пяти лет.