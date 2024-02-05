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Путин назначил гендиректором МИД РФ Алексея Островского

Предыдущий гендиректор МИД Сергей Вязалов занимал пост с 2015 года. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
Ирина Егорова 2024-02-05 16:45:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-губернатора Смоленской области Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел РФ. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Предыдущий гендиректор внешнеполитического ведомства Сергей Вязалов занимал пост с 2015 года. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Алексею Островскому 48 лет. До этого он возглавлял Смоленскую область с 2012 года. С 2003 по 2012 год был депутатом Госдумы.

Свою карьеру начинал в качестве фотокорреспондента и стрингера зарубежных изданий. Увлекается репортажной фотографией и играет в теннис. С 15 декабря 2022 года находится под санкциями США.

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