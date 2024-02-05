Добровольцы из Заполярья собрали масксети и окопные свечи для бойцов СВО

Маскировочные сети для наших бойцов волонтеры всегда плетут под песни, которые называют окопными. В каждую клеточку вплетаются доброта, забота, любовь. И вот еще одна маскировочная защита в 18 «квадратов» готова.

Ленточка к ленточке, узелок к узелку - так рождаются маскировочные сети. Каждую волонтеры делают с душой. Ведь, возможно, в будущем она спасет чью-то жизнь и точно поможет укрыть технику, спрятать ее от глаз противника. Заказов очень много. Ведь на передовой это, по сути, расходный материал.

Анна Осташова - жена героя. Ее муж стал кавалером ордена Мужества, но, увы, посмертно. Помогать нашим бойцам в зоне СВО Анна считает своим долгом.

«Мы ведем постоянную переписку, постоянную связь с бойцами. И понять, что они получают тепло рук, частичку души и частичку своего края, для меня это очень важно», - делится волонтер Анна Осташова.

Сухой душ и средства быстрого розжига, своего рода портативные горелки, - все это необходимые в зоне спецоперации средства. Тысячи армейских наборов минимум дважды в неделю волонтеры отправляют из Мурманской области в зону СВО.

«Сейчас очень ждут окопные свечи. Холодно, зима. Мы уже собираем банки, парафин уже заказан. Как только придет, начнем изготавливать», - делится волонтер Алиса Золотова.

Жители Севера помогают бойцам с начала специальной военной операции. И как говорят волонтеры, до самого ее конца будут бескорыстно, пусть по крупицам, но вместе делать большое дело ради общей победы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.