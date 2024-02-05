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Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА была пресечена около 13.30.
2024-02-05 15:53:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщает Министерство обороны РФ.

Киев с помощью БПЛА самолетного типа попытался атаковать российские объекты сегодня в районе 13.30 по столичному времени, уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении над Брянской областью четырех беспилотников за несколько часов. Четвертый дрон был сбит примерно в 00.30 в понедельник, 5 февраля.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотник
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