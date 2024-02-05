В Набережных Челнах мать избила ребенка у подъезда, прокуратура начала проверку

В Набережных Челнах мать избила ребенка у подъезда. «Воспитательный» процесс сопровождался криками и матом. Запись с камер наблюдения появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что женщина тащит ребенка за капюшон, затем подводит его к двери подъезда и начинает наносить удары со словами, что «сделает из него мужчину». Кроме того, на мальчика сыплются оскорбления.

Видео уже заинтересовались в республиканской прокуратуре. Была организована проверка из-за сообщений о жестоком обращении с ребенком.

Если информация подтвердится, правоохранители дадут оценку произошедшему.