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В Набережных Челнах мать избила ребенка у подъезда, прокуратура начала проверку

На видео слышно, что женщина таким образом собирается «сделать» из мальчика «мужчину».
Анна Назайкина 2024-02-05 15:21:01
© Фото: smi_naberezhnye_chelny, VK © Видео: smi_naberezhnye_chelny, VK

В Набережных Челнах мать избила ребенка у подъезда. «Воспитательный» процесс сопровождался криками и матом. Запись с камер наблюдения появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что женщина тащит ребенка за капюшон, затем подводит его к двери подъезда и начинает наносить удары со словами, что «сделает из него мужчину». Кроме того, на мальчика сыплются оскорбления.

Видео уже заинтересовались в республиканской прокуратуре. Была организована проверка из-за сообщений о жестоком обращении с ребенком.

Если информация подтвердится, правоохранители дадут оценку произошедшему.

#в стране и мире #Татарстан #ребенок #жестокое обращение #Набережные Челны
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