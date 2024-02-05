Минобороны: ВС РФ поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки поразили склад авиационных боеприпасов ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах», - говорится в сообщении.

Также силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников за сутки.

Кроме того, ВС РФ улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки на Краснолиманском направлении. Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 260 человек.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили две украинские атаки. За сутки противник потерял до 290 человек на данном направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.