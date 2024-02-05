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Союз журналистов России готов принять в свои ряды Такера Карлсона

Американский телеведущий уже несколько дней находится в Москве.
Сергей Лебедев 2024-02-05 14:23:01
© Фото: Billy Bennight, The Photo Access, Globallookpress

Союз журналистов России готов рассмотреть вопрос о принятии американского телеведущего Такера Карлсона в свои ряды, если он этого захочет. Об этом RT заявил председатель объединения Владимир Соловьев.

«Если он готов будет платить взносы и соблюдать правила и хартию российских журналистов, то, конечно, мы такого уважаемого человека, популярного во всем мире, примем в наши ряды», - отметил Владимир Соловьев.

Напомним, недавно известный американский журналист Такер Карлсон впервые приехал в Россию. В Москве он находится уже несколько дней.

Накануне телеведущего видели в Большом театре. Он был на балете «Спартак».

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