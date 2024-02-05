Бойцы ВС РФ обустроили надежную оборону левого берега Днепра

Российские военные обустроили надежную оборону на Кинбурнской косе. К позициям, которые впереди, ведет всего одна дорога, не самая безопасная. Поэтому нашей съемочной группе проскочить этот отрезок нужно быстро и без остановок. В сумерках и ночью здесь меньше шансов быть замеченными.

Путь неблизкий. Рассвет застает еще в дороге. В этот момент - самое время усилить наблюдение. Особенно бдительно контролируют воздух. Это зона, куда свободно достают вражеские беспилотники. Прямо вдоль дороги лежит сгоревшая техника, в том числе УАЗы и БТРы, подбитые FPV-дронами. Наши сопровождающие предостерегают - в таких местах никогда не бывает безопасно.

На позиции заезжаем, когда уже совсем светло. В лагере никого - все на постах. Встречает дежурный, который на гражданке работал в ресторане. Сейчас готовит на целый батальон.

После короткой экскурсии по столовой старшина с позывным Итальянец провожает на позиции. По пути - блиндажи, наблюдательные посты и минные поля. Проходы в таких заграждениях знают только свои. Пока рядом гремит - переждать лучше в блиндаже. Большую часть пути снова приходится бежать. Так преодолеваются открытые участки местности.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.