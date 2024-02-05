Огненный ковер: как расчеты РСЗО «Град» уничтожают врага в районе Урожайного

От вражеских позиций в районе Урожайного морпехов-тихоокеанцев отделяет меньше семи километров. Пакетом 122-мм снарядов расчет реактивщиков накрывает обширный опорник боевиков. С воздуха наши беспилотники подтверждают ликвидацию цели. Свернуть пусковую и отойти в укрытие нужно до того, как вражеская артиллерия начнет вести по ним ответный огонь.

В замаскированном пункте базирования «Градов» командир взвода реактивной батареи с позывным «Азимут» рассказывает о новом типе боеприпасов, которые морпехи начали применять. Калибр тот же, внешне выглядят, как привычные 122-мм осколочно-фугасные. Однако существенное отличие - в мощности огневого поражения.

«Данный тип снарядов поступил совсем недавно. Морского базирования, применяется он чаще всего на кораблях. Мы используем его у себя. Дальность стрельбы у него, конечно, меньше, порядка шести километров, но зато боевая часть в три раза больше. Тем самым, мы можем нанести больше урона противнику», - рассказал командир огневого взвода БМ-21 «Град».

Теперь боевую работу морпехи 155-ой бригады ведут еще оперативнее, чем прежде. При этом точность нанесения ударов заметно выросла.

«Получаем цель, выбегаем из машины, садимся и полетели. В течение восьми минут цель поражена. Моя задача - быстро навестись на цель. Получаю угломер, прицел, все, выставляю пузырьки и огонь», - отметил командир БМ-21 «Град» с позывным «Жетон».

Водитель с позывным «Атом» в зону спецоперации прибыл с Камчатки. Свою боевую машину называет неприхотливым и надежным другом, который вывезет расчет из любой передряги. А в нагрудном кармане у «Атома» рисунок дочери, с которым он каждый раз выезжает на боевую задачу.

«Ношу всегда с собой, он охраняет меня от осколков. Было, что по нам ракеты прилетали, в 20-ти метрах от меня падали. Есть от шрапнели осколки», - признался водитель БМ-21 «Град» с позывным «Атом».

В сутки у морпехов-тихоокеанцев до 12 боевых выездов. В любую погоду, днем и ночью мощными залпами реактивных установок наши военнослужащие отбивают у противника опорник за опорником.