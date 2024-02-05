Расчет «Града» разгромил пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении

Расчет РСЗО «Град» уничтожил пункт управления БПЛА и танк ВСУ на Донецком направлении. Кадры боевой работы артиллеристов «Южной» группировки войск публикует Министерство обороны РФ.

Получив координаты противника, артиллеристы прибыли в заданный район и развернули установку. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие делают необходимые расчеты и ведут огонь.

Артиллеристы произвели пристрелочные выстрелы. После незначительной корректировки были нанесены дополнительные удары по противнику. Как уточняет Минобороны, в результате ударов противник лишился пункта управления БПЛА, утратил способность проводить разведку местности и эффективно наносить удары.

Еще одним точным ударом артиллеристы вывели из строя танк ВСУ. Отстрелявшись, расчет покинул позицию, чтобы не попасть под ответный удар.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.