Артиллеристы поразили около 120 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы поразили за сутки около 120 целей противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Среди пораженных целей - около 70 районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника, три опорных пункта, четыре района скопления техники, позиции полевой артиллерии, уточнил начальник пресс-центра.

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 120 человек. Помимо живой силы, ВС РФ оставили противника без двух боевых бронированных машин и четырех автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.