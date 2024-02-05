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Артиллеристы поразили около 120 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
2024-02-05 12:38:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские артиллеристы поразили за сутки около 120 целей противника на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Среди пораженных целей - около 70 районов сосредоточения живой силы и огневых средств противника, три опорных пункта, четыре района скопления техники, позиции полевой артиллерии, уточнил начальник пресс-центра.

Суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении составили до 120 человек. Помимо живой силы, ВС РФ оставили противника без двух боевых бронированных машин и четырех автомобилей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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