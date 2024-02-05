Расчеты Д-30 лишили ВСУ опорника на Купянском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 перемололи украинскую пехоту и оставили противника без опорного пункта на Купянском направлении. Кадры боевой работы российских артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

На одном из участков разведчики обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами и передали координаты артиллеристам.

Метким огнем с закрытых огневых позиций расчеты Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях. В оборонном ведомстве отметили, что артиллеристы бьют противника независимо от погоды и в любое время дня и ночи.

Задачи расчетам Д-30 поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.