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Получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии

По словам журналиста Криса Гарднера, 48-летнего рэпера Killer Mike задержали из-за мелкого правонарушения.
Максим Крюков 2024-02-05 10:41:01
© Фото: Christopher Drost, ZUMAPRESS, Globallookpress

Американский рэпер Майкл Сантьяго Рендер, наиболее известный под сценическим псевдонимом Killer Mike, был задержан сотрудниками полиции сразу после получения трех наград на 66-й церемонии вручения музыкальной премии Grammy. Об этом сообщил корреспондент американского журнала The Hollywood Reporter Крис Гарднер.

«Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми" (лучшая рэп-песня и лучшее рэп-исполнение за Scientists & Engineers, лучший рэп-альбом за Michael)», - написал он на своей странице в социальной сети X, опубликовав также видео с задержанием 48-летнего артиста.

По словам журналиста, рэпера задержали из-за мелкого правонарушения и, «вероятно, отпустят, как только все будет урегулировано».

В 2003 году Killer Mike получил премию Grammy за песню OutKast The Whole World.

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