Получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии

Американский рэпер Майкл Сантьяго Рендер, наиболее известный под сценическим псевдонимом Killer Mike, был задержан сотрудниками полиции сразу после получения трех наград на 66-й церемонии вручения музыкальной премии Grammy. Об этом сообщил корреспондент американского журнала The Hollywood Reporter Крис Гарднер.

«Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми" (лучшая рэп-песня и лучшее рэп-исполнение за Scientists & Engineers, лучший рэп-альбом за Michael)», - написал он на своей странице в социальной сети X, опубликовав также видео с задержанием 48-летнего артиста.

По словам журналиста, рэпера задержали из-за мелкого правонарушения и, «вероятно, отпустят, как только все будет урегулировано».

В 2003 году Killer Mike получил премию Grammy за песню OutKast The Whole World.