Экс-чиновника администрации Трампа застрелили в Вашингтоне

Бывший американский чиновник времен президентства Дональда Трампа Майк Гилл скончался после нападения, которое произошло недалеко от здания Белого дома в Вашингтоне. Информацию подтвердили в местном отделении полиции, жена Гилла, а также сам Трамп.

Уточняется, что экс-сотрудника пытались ограбить, преступник сел в его машину и выстрелил. По данным полиции, Гилл скончался в больнице из-за травм несовместимых с жизнью.

При этом в это же время злоумышленник также успел совершить угон автомобиля, еще одно убийство и устроить перестрелку с полицейскими, в ходе которой был застрелен. Правоохранители теперь будут устанавливать причину случившегося и определять было ли убийство случайным или преднамеренным.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал погибшего «весьма уважаемым» сотрудником его офиса.