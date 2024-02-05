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Экс-чиновника администрации Трампа застрелили в Вашингтоне

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, Майк Гилл был «весьма уважаемым» сотрудником.
Елизавета Кондрикова 2024-02-05 00:37:01
© Фото: Joel Marklund Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший американский чиновник времен президентства Дональда Трампа Майк Гилл скончался после нападения, которое произошло недалеко от здания Белого дома в Вашингтоне. Информацию подтвердили в местном отделении полиции, жена Гилла, а также сам Трамп.

Уточняется, что экс-сотрудника пытались ограбить, преступник сел в его машину и выстрелил. По данным полиции, Гилл скончался в больнице из-за травм несовместимых с жизнью.

При этом в это же время злоумышленник также успел совершить угон автомобиля, еще одно убийство и устроить перестрелку с полицейскими, в ходе которой был застрелен. Правоохранители теперь будут устанавливать причину случившегося и определять было ли убийство случайным или преднамеренным.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал погибшего «весьма уважаемым» сотрудником его офиса.

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