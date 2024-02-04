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Два человека погибли при крушении вертолета на юго-востоке Турции

Вертолет направлялся из аэропорта Хатай в аэропорт Газиантепа, сообщил глава МВД Турции.
Игнат Далакян 2024-02-04 09:06:01
© Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS, Globallookpress

В результате крушения вертолета на юго-востоке Турции погибли два человека. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

В своей соцсети Х глава МВД Турции написал, что вертолет направлялся в аэропорт Газиантепа из аэропорта Хатай, но не долетел до пункта назначения. Согласно сообщению, экипаж судна последний раз выходил на связь с Единым центром управления воздушным движением 3 февраля в 22:49 по московскому времени.

Министр внутренних дел Турции выразил соболезнования семьям погибших пилотов, турецкому народу и полицейскому управлению. Кроме того, Ерликая пожелал скорейшего выздоровления раненому в результате происшествия полицейскому.

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