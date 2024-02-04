SpaceX снова перенесла отстыковку от МКС Crew Dragon с экипажем

Отстыковку космического корабля Crew Dragon с Международной космической станцией снова перенесли. Американская компания SpaceX пояснила, что это связано с погодными условиями. Об этом компания указала в социальной сети X (ранее Twitter).

Новая попытка, когда SpaceX попытается отстыковать космический корабль, назначена на 6 февраля.

«Погода у берегов Флориды по-прежнему не позволяет Crew Dragon и экипажу Ax-3 отстыковаться и безопасно вернуться на Землю. Теперь мы планируем отстыковать корабль от МКС не ранее вторника, 6 февраля», - опубликовали в соцсети соответствующее сообщение.

На борту космического корабля находится экипаж из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space.

Прежде SpaceX уже переносила отстыковку. ее назначали на 5 февраля.