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Новая магнитная буря накроет Землю в понедельник 5 февраля

Ожидается, что она продлится с 03:00 до 06:00.
Анастасия Бобылева 2024-02-04 05:58:01
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Ученые предупредили о грядущей магнитной буре в понедельник 5 февраля. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По имеющимся данным, она может продлиться с 03:00 до 06:00. Ей присвоили категорию G1, то есть геомагнитные возмущения будут слабыми, поясняет 360.

Магнитные бури негативно влияют на самочувствие некоторых людей. Специалисты рекомендуют в период бурь спать по 7-8 часов и почаще бывать на свежем воздухе, а также ограничить употребление углеводов и жиров. Также можно временно уменьшить физическую нагрузку.

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