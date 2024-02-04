Из-за лесных пожаров в Чили погибли не менее 46 человек

По меньшей мере 46 человек погибли из-за неконтролируемых лесных пожаров в центральной части Чили, сообщает RT. Об этом заявил президент страны Габриэль Борич.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как огромные черные клубы дыма вздымаются в небо во многих частях Вальпараисо.

«По меньшей мере 46 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих в центральной части Чили. Габриэль Борич предупредил, что число погибших, вероятно, возрастет», - заявил президент Чили.

Спасательные и пожарные службы продолжают сбрасывать воду в разных точках Вальпараисо. Но несмотря на это, огонь продолжает захватывать большую часть провинции.

Также огнем охвачен Винья-дель-Мар - прибрежный курортный город к северо-западу от Сантьяго.