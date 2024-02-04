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Из-за лесных пожаров в Чили погибли не менее 46 человек

Лесные пожары бушуют в Вальпараисо и Винья-дель-Мар. Власти продолжают борьбу со стихией, сбрасывая воду на огонь.
Дарина Криц 2024-02-04 03:59:01
© Фото: @iyarkai_earth X(Twitter) © Видео: @2layeredtaco, @iyarkai_earth X(Twitter)

По меньшей мере 46 человек погибли из-за неконтролируемых лесных пожаров в центральной части Чили, сообщает RT. Об этом заявил президент страны Габриэль Борич.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как огромные черные клубы дыма вздымаются в небо во многих частях Вальпараисо.

«По меньшей мере 46 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих в центральной части Чили. Габриэль Борич предупредил, что число погибших, вероятно, возрастет», - заявил президент Чили.

Спасательные и пожарные службы продолжают сбрасывать воду в разных точках Вальпараисо. Но несмотря на это, огонь продолжает захватывать большую часть провинции.

Также огнем охвачен Винья-дель-Мар - прибрежный курортный город к северо-западу от Сантьяго.

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